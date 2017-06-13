Di Marzio: "Fiorentina chiede Borriello al Cagliari, il suo arrivo non esclude quello di Simeone"

L'esperto di mercato di Sky Sport rivela e conferma la voglia della Fiorentina di prendere Marco Boriello, il calciatore ci pensa

Questo è quello che scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito:

"L'attacco della Fiorentina potrebbe decisamente cambiare volto nella prossima stagione. L'eventuale cessione di Kalinic infatti darebbe il via ad una piccola rivoluzione: per sostituirlo i viola hanno individuato Giovanni Simeone. Ma la novità di queste ore è un ulteriore profilo che vorrebbero affiancargli: con anche Babacar che potrebbe essere in uscita (piace all'Udinese), il compagno d'attacco per il Cholito potrebbe essere un giocatore esperto. In questo senso i viola hanno fatto un sondaggio con Marco Borriello, grande protagonista della passata stagione. Il Cagliari gli ha fatto un'offerta di rinnovo biennale, Borriello deciderà nei prossimi giorni se accettare o cedere alla tentazione Fiorentina."