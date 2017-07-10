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Di Marzio: "Douglas Costa in bianconero non compromette l'affare Bernardeschi. Milan, se arriva Aubameyang salta Kalinic"

L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fornito le ultime notizie riguardanti Bernardeschi e Kalinic su Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: "Bernardeschi rientrerà dalle vacanze il 17 e la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 luglio 2017 23:21
Di Marzio: "Douglas Costa in bianconero non compromette l'affare Bernardeschi. Milan, se arriva Aubameyang salta Kalinic" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fornito le ultime notizie riguardanti Bernardeschi e Kalinic su Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: "Bernardeschi rientrerà dalle vacanze il 17 e la Juventus preferirebbe averlo a disposizione fin da subito, c'è interesse per chiudere alla svelta. I bianconeri vogliono sia il fantasista della Fiorentina che Douglas Costa, quest'ultimo è ormai molto vicino. Bernardeschi può arrivare a prescindere dalla partenza di Cuadrado, che potrebbe anche rimanere. Situazione Kalinic? Il Milan punta forte su Aubameyang, se dovesse arrivare il gabonese salterà certamente Kalinic."

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