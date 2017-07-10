Di Marzio: "Douglas Costa in bianconero non compromette l'affare Bernardeschi. Milan, se arriva Aubameyang salta Kalinic"

L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fornito le ultime notizie riguardanti Bernardeschi e Kalinic su Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: "Bernardeschi rientrerà dalle vacanze il 17 e la...

A cura di Redazione Labaroviola 10 luglio 2017 23:21

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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