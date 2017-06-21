Di Marzio: a breve Corvino sarà a Casa Milan per chiudere la cessione di Kalinic
Corvino sarà prelevato dal suo hotel milanese e si dirigerà verso Casa Milan dove è in programma l'incontro con Mirabelli
A cura di Redazione Labaroviola
21 giugno 2017 12:24
L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di RadioDeeJay, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la giornata milanese di Pantaleo Corvino. Il direttore generale dell'area tecnica viola, infatti, a breve sarà prelevato dall'Hotel ME, ormai diventato il suo quartier generale in territorio milanese, per recarsi a Casa Milan, dove è in programma l'incontro con Massimiliano Mirabelli finalizzato a portare a termine la trattativa relativa al passaggio di Nikola Kalinic in rossonero.