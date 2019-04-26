Martorelli: "Il tempo di Chiesa a Firenze sta terminando. Il suo futuro sarà in Italia.."

In collegamento é intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, l’agente FIFA Giocondo Martorelli, vicino all’ambiente della Fiorentina. Queste le sue parole relative al futuro di Federico Chiesa: “No...

In collegamento é intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, l’agente FIFA Giocondo Martorelli, vicino all’ambiente della Fiorentina. Queste le sue parole relative al futuro di Federico Chiesa: “Non so se Federoco possa alla fine rimanere o andar via, ma penso che oramai il suo tempo alla Fiorentina sia segnato. La società, d’accordo con il ragazzo, prenderà in considerazione le offerte dolore che arriveranno. Approderà sicuramente in una squadra italiana di livello top, perché penso non voglia andare all’estero. Ci sono Inter e Juve, sicuramente è più avvantaggiata la squadra bianconera”.

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