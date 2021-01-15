Ds Marsiglia: "Lirola ha subito detto sì. Ringrazio anche la Fiorentina, ha rispettato le trattative"
Le parole del ds dei francesi
A cura di Redazione Labaroviola
15 gennaio 2021 18:30
“Volevamo Pol in breve tempo - ha detto Pablo Longoria, ds del Marsiglia sul nuovo acquisto Pol Lirola, preso dalla Fiorentina -. Lo ringrazio perché ha detto di sì fin dall’inizio, così come ringrazio la Fiorentina che ha rispettato le trattative. Cercavamo un esterno offensivo e Lirola, pur essendo giovane, è un calciatore con già tanta esperienza. Avrà un grande futuro”.
LEGGI ANCHE, NO DEMOLIZIONE FRANCHI, COMMISSO: “ORA TROVATE I SOLDI PER AGGIUSTARLO”
https://www.labaroviola.com/no-demolizione-franchi-commisso-ora-trovate-i-soldi-per-aggiustarlo/127418/