Ds Marsiglia: "Lirola ha subito detto sì. Ringrazio anche la Fiorentina, ha rispettato le trattative"

Le parole del ds dei francesi

“Volevamo Pol in breve tempo - ha detto Pablo Longoria, ds del Marsiglia sul nuovo acquisto Pol Lirola, preso dalla Fiorentina -. Lo ringrazio perché ha detto di sì fin dall’inizio, così come ringrazio la Fiorentina che ha rispettato le trattative. Cercavamo un esterno offensivo e Lirola, pur essendo giovane, è un calciatore con già tanta esperienza. Avrà un grande futuro”.

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