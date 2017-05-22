Marotta: "La Fiorentina nei prossimi anni potrà lottare per vincere lo scudetto. Sarà lotta anche con loro"

Al contrario non posso dire lo stesso per Verona e Cagliari. È un discorso di fatturato" così ha parlato Marotta a Radio Rai

Il direttore generale della Juventus Marotta ha parlato a Radio Rai, queste le sue parole:

"Sarà ristretta a Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma e Fiorentina. E’ difficile che squadre come Verona e Cagliari possano vincere lo scudetto. Il fatturato spinge verso l’alto e le grandi società hanno maggiore potenza e sono quindi più competitive rispetto alle altre."