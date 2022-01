Marchetti: ”Fiorentina pensa al dopo Vlahovic, offerti 14 milioni più due di bonus per Cabral”

Come riportato in serata proprio da Sky Sport, sembra che la Juventus abbia trovato un accordo di massima con Dusan Vlahovic, addirittura per un trasferimento in questa sessione di mercato. Resterebbe dunque solo da capire come convincere la Fiorentina, che nel frattempo si sarebbe cautelata, sempre quanto riportato dall’espertp di mercato Luca Marchetti, presentando un’offerta da 14 milioni di euro più 2 di bonus per Arthur Cabral, attaccante adesso in forza al Basilea.

PRADE’ ANNUNCIA: ”PER VLAHOVIC VOGLIAMO 70 MILIONI, NO CONTROPARTITE E SOLDI SUBITO, LO CHIEDE COMMISSO