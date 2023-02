Mandragora: “Vogliamo vincere un trofeo. Tifosi arrabbiati? Noi siamo più arrabbiati di loro”

Rolando Mandragora ha parlato in sala stampa alla vigilia della sfida contro il Braga in Conference League, queste le parole del centrocampista della Fiorentina

“Sto vivendo un momento positivo, sto trovando la continuità che speravo di trovare, le statistiche non le guardo più di tanto, cerco di farmi trovare pronto quando il mister mi chiama. Vogliamo portare il trofeo a Firenze ma pensiamo di partita in partita, giochiamo davanti ai nostri tifosi e vogliamo vincere anche domani. Ci siamo chiesti perchè tra campionato e coppa i risultati sono diversi, ci sta girando male ma non può essere solo questo.

I ruoli per me cambiano poco, giocare a due, giocare a tre cambia poco per le richieste che mi fa il mister che sono sostanzialmente le stesse. Le squadra in Italia ci conoscono meglio ma le prestazioni non stanno mancando nemmeno in campionato dove abbiamo tante occasioni lo stesso. I primi ad essere arrabbiati siamo noi, stiamo lavorando come dei matti, siamo un gruppo che si impegna molto e che segue il mister sotto tutti i punti di vista”

