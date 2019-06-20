Mandragora sempre più vicino ai viola, primi contatti avviati. L'Udinese non ha alcuna intenzione di svenderlo

Secondo quanto si legge oggi nel Corriere dello Sport, seppur soltanto in modo informale una chiacchierata è già stata fatta per il giovane centrocampista Rolando Mandragora, capitano dell'Italia Unde...

Secondo quanto si legge oggi nel Corriere dello Sport, seppur soltanto in modo informale una chiacchierata è già stata fatta per il giovane centrocampista Rolando Mandragora, capitano dell'Italia Under 21 che conosce molto bene il nuovo d.s. Pradè per averlo portato ad Udine. L'intenzione della Juventus non sarebbe quella di ostruire i viola sebbene in possesso di un contro riscatto pari a 26 milioni. L'anno scorso l'Udinese ha fatto un cospicuo investimento su di lui pertanto non ha per nulla intenzione di svenderlo.