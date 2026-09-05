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Mandragora non dimentica: “Grazie per il tributo e per l’affetto...per sempre uno di voi!”

L’ex centrocampista viola ha celebrato sui social l’esordio da protagonista con il Torino, culminato con un gol proprio davanti al pubblico di Firenze

A cura di Andrea Gemignani
05 settembre 2026 23:40
Mandragora non dimentica: “Grazie per il tributo e per l’affetto...per sempre uno di voi!” -
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Dopo l'esordio con vittoria e gol con la maglia del Torino, contro la sua ex squadra e in quello che fino a lunedì scorso è stato il suo stadio, Rolando Mandragora ha affidato ai suoi profili social alcune parole di ringraziamento, anche nei confronti dei tifosi della Fiorentina:

"Mille emozioni in una sola giornata! L’emozione di condividere tutto questo con i miei nuovi compagni e il ritorno a Firenze. Grazie per il tributo e per l’affetto… per sempre uno di voi!".

Lo riporta tuttomercatoweb.com

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