Mandragora non dimentica: “Grazie per il tributo e per l’affetto...per sempre uno di voi!”

L’ex centrocampista viola ha celebrato sui social l’esordio da protagonista con il Torino, culminato con un gol proprio davanti al pubblico di Firenze

Dopo l'esordio con vittoria e gol con la maglia del Torino, contro la sua ex squadra e in quello che fino a lunedì scorso è stato il suo stadio, Rolando Mandragora ha affidato ai suoi profili social alcune parole di ringraziamento, anche nei confronti dei tifosi della Fiorentina:

"Mille emozioni in una sola giornata! L’emozione di condividere tutto questo con i miei nuovi compagni e il ritorno a Firenze. Grazie per il tributo e per l’affetto… per sempre uno di voi!".

Lo riporta tuttomercatoweb.com