Kean, la prima è subito speciale: assist al debutto col Como dopo l’addio alla Fiorentina

L’attaccante entra nella ripresa e impiega pochi minuti per incidere sulla sfida contro il Genoa servendo a Diao il pallone del 4-1

Moise Kean ha già lasciato il segno con la maglia del Como. L’attaccante, passato nelle ultime ore di mercato dalla Fiorentina al club lombardo, ha vissuto una serata da protagonista al suo esordio con la squadra di Cesc Fàbregas.

Entrato al 66' minuto, quando il Como era già avanti 3-1 sul Genoa, Kean ha avuto bisogno di pochissimo tempo per entrare nel vivo della partita. L'ex viola ha infatti messo immediatamente la propria firma sulla netta vittoria dei lariani, confezionando l'assist per il definitivo 4-1.

Un debutto dunque tutt'altro che anonimo per il centravanti, che ha sfruttato i minuti a disposizione per presentarsi nel migliore dei modi ai suoi nuovi tifosi. Un passaggio decisivo, quello per Diao, che ha permesso al Como di chiudere definitivamente i conti e festeggiare una vittoria pesante.

Per Kean si tratta del primo passo della sua nuova avventura dopo l'esperienza con la Fiorentina. In maglia viola l'attaccante aveva ritrovato continuità e gol, diventando uno dei centravanti più importanti della Serie A. Ora il nuovo capitolo è iniziato con un assist e con una prestazione convincente.

Il Como, intanto, vola. La squadra di Fàbregas conquista la seconda vittoria consecutiva e si porta momentaneamente in vetta alla classifica a punteggio pieno. E tra i protagonisti della serata c'è anche Kean, che non avrebbe potuto immaginare un esordio migliore.