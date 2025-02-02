Mandragora: "Kean fa gol e ci fa vincere, il nostro compito è dargli palloni per farlo segnare"

Il centrocampista della Fiorentina Mandragora ha parlato bene di Kean, al suo 13esimo gol in Serie A in questa stagione

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora è intervenuto ai microfoni di DAZN, commentando il grande assist per Kean in occasione del gol del vantaggio contro il Genoa. Queste le sue parole:

Molto del merito del gol è di Moise, abbiamo trovato il compromesso giusto. Lui fa gol, ci fa vincere, lavora bene e siamo contenti perché se lo merita. il nostro compito è dargli palloni per fargli fare più gol possibili. Siamo contenti per il momento, adesso ricarichiamo le pile perché giovedì abbiamo il recupero. Vogliamo fare qualcosa di bello, faremo i conti alla fine.

LE PAROLE DI KEAN

https://www.labaroviola.com/kean-chiedevo-questa-palla-a-mandragora-da-un-po-di-giorni-finalmente-ce-labbiamo-fatta/287295/