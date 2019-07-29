Mandragora è sempre nel mirino del ds Pradè. L'Udinese lo valuta 25 milioni. Su di lui c'è anche la Sampdoria

In casa viola si torna a fare il nome di Rolando Mandragora. Secondo quanto riporta La Repubblica, il giovane è sempre nel mirino della Fiorentina. Rolando è un centrocampista molto duttile, sembra se...

In casa viola si torna a fare il nome di Rolando Mandragora. Secondo quanto riporta La Repubblica, il giovane è sempre nel mirino della Fiorentina. Rolando è un centrocampista molto duttile, sembra secondo il quotidiano che si stia portando avanti un’operazione sotto traccia da parte del ds Pradè. Si potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni. Per lui c’è da battere una folta concorrenza soprattutto quella della Sampdoria. L’affare potrebbe essere piuttosto oneroso. L’Udinese l’ha acquistato a 20 milioni dalla Juventus ed ora lo valuta 25 bonus compresi.