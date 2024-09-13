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Mandragora e Biraghi in vantaggio su Adli e Pongracic per giocare titolari contro l'Atalanta

La probabile formazione della Fiorentina contro l'Atalanta, ballottaggi in difesa e centrocampo. In attacco scelte quasi scontate

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 settembre 2024 09:02
Mandragora e Biraghi in vantaggio su Adli e Pongracic per giocare titolari contro l'Atalanta - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Anche Christian Kouame è rientrato a Firenze dopo gli impegni con la Costa d’Avorio. Stasera, quando Gudmundsson rimetterà piede al Viola Park, la Fiorentina di Palladino sarà finalmente al completo. Ieri la squadra è tornata in campo a ranghi quasi compatti. Seduta tattica con vista Atalanta. Oggi è in programma un’altra seduta mattutina (alle 10), come del resto sarà la rifinitura in programma domani. La squadra partirà poi nel pomeriggio alla volta di Bergamo. La curiosità riguarda l’eventuale convocazione di Gudmundsson, anche se l’islandese al massimo partirebbe dalla panchina.

Per giocare dal 1’ ci sono almeno due, se non tre, ballottaggi. Ormai sicuro del debutto De Gea, in difesa Quarta e Ranieri viaggiano verso la titolarità, il primo duello è fra Pongracic (con la sua presenza Ranieri scivolerebbe sulla sinistra) e Biraghi. Sicuri Dodo e Gosens sulle corsie, in mezzo Cataldi e Mandragora in vantaggio su Adli, Bove (rientrato dall’Under 21 solo mercoledì) e Richardson. In attacco meno incognite: alle spalle di Kean si va verso la coppia Sottil-Colpani. Lo scrive La Nazione

BURDISSO PARLA DELLA FIORENTINA

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