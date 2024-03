Mandragora: “Abbiamo avuto carattere, ora la testa è già alla Roma. Sul gol grande azione con Nico e Biraghi”

Un soddisfatto Mandragora ha commentato sui canali ufficiali della Fiorentina l’importantissima vittoria per 4 a 3 contro il Maccabi Haifa agli ottavi di finale di Conference League. Queste le sue parole:

Sulla rimonta: “Stasera abbiamo avuto tanto carattere, siamo stati bravi a restare in partita nonostante lo svantaggio. Il campo non ci ha aiutati, ma abbiamo fatto una grande prova ed è una vittoria che ci teniamo stretti per il ritorno, visto che giocheremo in casa con il nostro pubblico. Per noi è fondamentale il passaggio del turno per il proseguimento della stagione.”

Sulle condizioni del campo: “Il campo non deve essere un alibi, noi siamo pronti anche a questo tipo di partite e una squadra forte e intelligente si vede soprattutto in questi momenti. Siamo contenti del risultato, il secondo round sarà tosto, ma adesso siamo pienamente concentrati sulla Roma e poi penseremo al ritorno.”

Sul gol: “Ho fatto un bel gol, c’è stata grande azione con Nico e Biraghi, sono contento di aver finalizzato soprattutto per il bene collettivo.”

Sul ritorno: “Avremo da battagliare anche al ritorno, faremo la nostra partita e faremo di tutto per passare visto che vogliamo andare avanti.”

