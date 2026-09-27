Mancini convoca Fagioli, l'azzurro è partito con i compagni per la seconda gara in Turchia

Il commissario tecnico porta il giocatore viola con sé in Turchia

La selezione azzurra sta preparando il viaggio verso Bursa in vista della sfida di domani sera (fischio d'inizio alle 21.45 ora locale, le 20.45 in Italia, con trasmissione in chiaro su Rai 1) contro la Turchia all'Atatürk Spor Kompleksi, valida per il secondo turno della Nations League. Tra i giocatori a disposizione del commissario tecnico Roberto Mancini compare anche il nome di Nicolò Fagioli.

La Federcalcio ha chiarito la strategia alla base delle recenti decisioni: «Al fine di pianificare al meglio il lavoro atletico e tattico per le prossime sfide previste a Parigi contro la Francia e nel successivo ritorno a Bologna contro la Turchia, evitando così a gran parte del gruppo la stanchezza di un lungo viaggio, il mister Roberto Mancini ha predisposto una sessione di allenamento personalizzata a Coverciano dedicata a dieci elementi».

Il gruppo rimasto al Centro Tecnico comprende Honest Ahanor, Nicolò Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci e Mohamed Alì Zoma. Gli atleti saranno seguiti da una sezione dello staff tecnico e atletico (composta da Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari e Luca Bossi), oltre che dal personale sanitario e fisioterapico.