Malusci: "Vanoli non è sicuro quando fa i cambi, non è lucido e fa dei grandi errori in partita"

L'ex giocatore viola ha parlato della Fiorentina dopo il pareggio di ieri

Intervenuto ai microfoni di Toscana TV al termine della sfida tra Fiorentina e Atalanta, l'ex difensore gigliato Alberto Malusci ha analizzato diversi temi legati al match del Franchi.

«Teniamoci il punto e ripartiamo da qui» «Resta un po' d'amarezza per questo pareggio. L'Atalanta ha creato diverse opportunità, ma la Fiorentina ha mostrato più spirito di squadra e una maggiore determinazione nel cercare il successo. Spiace non aver conquistato i tre punti, ma è fondamentale tenersi stretto questo pareggio e ripartire da qui. Credo che Vanoli avrebbe dovuto anticipare le ultime sostituzioni: inserire Beto e Gonçalves a tre minuti dalla fine serve a poco, mentre concedere loro almeno un quarto d'ora avrebbe garantito forze fresche nel momento decisivo. La squadra fa enormi sforzi per trovare la via del gol e ne incassa troppi con eccessiva facilità, c'è un evidente squilibrio. Servono correttivi immediati, anche perché ogni volta che gli avversari superano la metà campo si avverte una sensazione di costante pericolo».

«Le colpe non sono principalmente di Vanoli» «Non ritengo che le responsabilità maggiori ricadano sul tecnico: se i calciatori in campo svolgessero appieno il proprio compito, l'allenatore c'entrerebbe davvero poco. Volendo poi entrare nel dettaglio della prestazione dei singoli, Viery ha disputato una buona partita, così come Joao Mario; Jimenez ha faticato in avvio per poi riprendersi, mentre Fagioli — giocatore che apprezzo molto — ha reso al di sotto delle aspettative. L'unica sensazione che trasmette Vanoli è una certa timidezza nella gestione dei cambi per timore di commettere errori».