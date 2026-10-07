Malusci: "Ranieri ha cambiato atteggiamento, ora è un punto fermo della Fiorentina di quest'anno"

L'ex difensore viola ha parlato del giocatore gigliato vicino al rinnovo

A fare il punto in casa Fiorentina ai microfoni del Pentasport è Alberto Malusci. L'ex difensore viola e oggi apprezzato opinionista ha toccato i temi caldi del momento in casa gigliata: dal valore fondamentale della compattezza dello spogliatoio alla ritrovata maturità di Luca Ranieri, passando per le gerarchie da definire nel reparto d'attacco e il rendimento dei giocatori impegnati con le rispettive selezioni nazionali.

L'importanza del gruppo «La coesione dello spogliatoio è cruciale: quando c'è sintonia tutto funziona meglio, mentre nei momenti difficili ci si guarda in faccia per superare le difficoltà insieme. Certo, unito non significa automaticamente vincente, ma resta un fattore determinante e un valore aggiunto non da poco».

Ranieri «È rientrato con la giusta mentalità dopo una fase da capitano che non mi aveva entusiasmato, specie per determinati comportamenti un po' eccessivi. In questo scacchiere tattico rappresenta il profilo ideale per valorizzare i compagni di reparto. La firma sul rinnovo? Assolutamente condivisibile e ampiamente guadagnata».

Attacco «Bisogna mettere fine all'alternanza continua e decidere chi sia la prima punta di riferimento. A mio avviso la scelta dovrebbe ricadere su Pellegrino, e mi auguro che le corsie esterne inizino a servirlo con un numero maggiore di traversoni».

I viola in Nazionale «Per quanto riguarda Fagioli non ho perplessità: giocatori del suo calibro fanno bene a tutto il movimento italiano. Sono felice per Ndour, pur non essendo un profilo che mi entusiasma particolarmente. Va detto però che prodezze del genere non avvengono mai per caso, gliene va dato atto. Mi auguro soltanto che sappia ripetere simili spunti anche quando indossa la maglia della Fiorentina».