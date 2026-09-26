Malusci: "Fagioli-Oulai è una coppia possibile, sarà una bella sfida per Vanoli incastrarli"

L'ex difensore viola ha parlato della coppia di centrocampo

In visita negli studi di Toscana TV, l’ex difensore viola Alberto Malusci ha trattato le vicende più calde della Fiorentina, soffermandosi sugli equilibri di squadra e sulle prestazioni individuali.

«La pausa per le Nazionali può fare al caso di chi deve ritrovare lo smalto migliore, come Gonçalves e Atta; benché insolita e prolungata, può rivelarsi un’opportunità. Gonçalves possiede una tecnica sopraffina, ma non sarà banale integrarlo negli schemi gigliati: non si considera un’ala e, se dovesse fare le veci di Njie, si tratterebbe di una soluzione d'emergenza. Accolgo con favore il ritorno di Vanoli, partito subito con lo spirito giusto: è la guida ideale per valorizzare al massimo Fagioli, che nel frattempo ha ritrovato l'Azzurro e resta un profilo di spicco per qualità e talento».

«Coesistenza Fagioli-Oulaï: una combinazione possibile» «L’organico dei viola vanta una cifra tecnica così alta che in mediana vedrei benissimo il tridente Oulaï, Fagioli e Atta, mentre sulla corsia mancina difensiva preferirei un terzino naturale come Valdepeñas. Di fronte a risorse simili, schiererei sempre gli elementi di maggior rilievo, senza farmi condizionare troppo dalla ricerca dell' "equilibrio". In fase di possesso la Fiorentina deve esprimersi in libertà: Fagioli e Oulaï possono tranquillamente stare in campo insieme, una coppia che affascina. Il centrocampista ivoriano mi impressiona molto, è efficace nelle due posizioni, anche se sul piano tattico necessita di maggiore disciplina… ma parliamo di un classe 2006 con un grande margine di crescita».

«Pellegrino offre più soluzioni rispetto a Beto» «Il pacchetto arretrato formato da Jimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas mi convince. Ranieri sta fornendo ottime prestazioni e trascina chi gli sta accanto; Dragusin è stato impeccabile contro il Napoli, mettendo in mostra una tenuta atletica straripante dopo un avvio di stagione un po' imballato. De Gea ha confermato le sue doti da fuoriclasse, capace di blindare il punteggio nei momenti chiave. Sull'attaccante centrale? Vanoli sembra orientato verso Beto, ma a mio avviso Pellegrino è un profilo più versatile ed è il mio preferito. Alla ripresa, la sfida contro il Genoa mi lascia qualche perplessità: stanno attraversando un periodo no e De Rossi cercherà il riscatto a tutti i costi».