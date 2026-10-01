Malusci: "Dodo è un problema, lo terrei lontano dal gruppo perché è una mina vagante pericolosa"

L'ex difensore ha parlato della situazione di Dodo in viola

Ai microfoni di Radio Bruno, l'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato del momento dei viola durante la sosta per le Nazionali, soffermandosi in particolare sulla cessione di Kayode e sulla situazione contrattuale di Dodô in vista del rientro in campo contro il Genoa.

La vendita di Kayode

Sulla partenza del giovane terzino e sulle valutazioni a posteriori, Malusci ha dichiarato: «Kayode non voglio considerarlo un rimorso: è chiaro che a posteriori, vedendo la sua esplosione, è facile pentirsi, però dobbiamo ricordarci come lui è andato via. Palladino non lo vedeva, mentre con Italiano giocava, però la società l'ha venduto per 20 milioni di euro. Secondo me Jimenez rimane meglio, quindi mi tengo lui: poi quando un allenatore non vede un giocatore, è inutile insistere».

La gestione del caso Dodô

L'ex calciatore si è poi espresso con fermezza sulla questione del brasiliano in scadenza di contratto: «Io aspetterei gennaio per prendere un altro giocatore: la società aspettava la partenza di Dodò, che però ha deciso di andare via a parametro zero. Per me è una mina vagante, non lo vedo come una soluzione affidabile, e temo possa creare un problema in spogliatoio. Io lo metto da una parte, accettando le sue scelte e quindi mettendolo lontano dal gruppo».