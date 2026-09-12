Malusci attacca Grosso: "Parole sbagliate, era troppo remissivo ed è stato giusto l'esonero"

L'ex difensore ha parlato di Fiorentina e dell'ex tecnico Grosso

A Radio Bruno Alberto Malusci ha parlato di Fiorentina: "Ieri ho visto qualcosa di diverso e devo dire che Vanoli ci ha già messo del suo, ma c'è da lavorare soprattutto a livello difensivo dove il Venezia ci ha fatto gol troppo facilmente. L'importante era fare un buon risultato poi verrà il resto e bisogna migliorare, ma questa squadra si è scossa."

Su Grosso: "Sono contento che ci sia stato il cambio perché Grosso era troppo remissivo e questo ci fa capire molto su come entravano in campo i giocatori. Un allenatore di Serie A non si può permettere di dire che ha una squadra inallenabile e se non ci credeva, è stato giusto salutarlo."

Su Njie: "Ha una velocità impressionante, lo vedrei bene a partita in corso e credo che sarà così quando Goncalves sarà pronto. Deve crescere a livello di tiro perché si è mangiato un gol, ma è un bel prospetto e può crescere tanto."

Su Mastantuono: "Deve essere libero dai compiti difensivi, è un giocatore di tanto estro e deve fare quello che vuole perché determina come pochi. Mastantuono ci farà divertire, te l'assicuro."