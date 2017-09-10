Maltempo: anche Lazio-Milan a rischio rinvio, nessun problema per Verona-Fiorentina

Sulla Capitale piove interamente da più di un'ora, si attende un nuovo bollettino della Protezione Civile

Dopo Sampdoria-Roma, ufficialmente rinviata, altre gare sono a rischio per la minaccia maltempo. Riflettori puntati sull’Olimpico, dove alle 15 è in programma Lazio-Milan. Sulla Capitale si è abbattuto un vero e proprio nubifragio ma per la regolare disputa del match si attende un nuovo bollettino della Protezione Civile che, qualora non dovesse fare riferimento diretto alla partita, lascerebbe all’arbitro Rocchi ogni decisione. Situazione tranquilla, invece, a Udine per Udinese-Genoa e a Verona per Hellas-Fiorentina.