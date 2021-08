M.Quarta: “Gonzalez si troverà bene: Firenze piazza calorosa. Italiano preparato, studiamo il suo calcio”

Lucas Martinez Quarta ha rilasciato un’intervista ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina. Ecco le sue parole:

GONZALEZ “Sono molto contento che Nico sia qui. È un argentino in più, quindi credo che andrà tutto bene per lui. Gli ho detto che troverà una bella città, la più più simile in Italia a quelle argentine, anche dal punto di vista dei tifosi che sono molto calorosi. Per noi argentini il calore del pubblico è molto importante, al di là del fatto che non abbiamo potuto avere i nostri tifosi allo stadio“.

ITALIANO “È un allenatore molto preparato, la sua idea di calcio si vedeva anche allo Spezia. Stiamo cercando di afferrare i suoi concetti e quando saranno chiari per noi sarà più facile“.

RUOLO “Io penso solo ad allenarmi, le scelte spettano al mister. Tutti vogliamo sempre giocare, ma si può essere utili anche da fuori, sostenendo la squadra come mi è capitato di fare in Copa America“.

