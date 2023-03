L’ultima idea della Fiorentina: “Giocare al Franchi durante i lavori, ma servirebbe costruzione subito”

Nel giorno in cui la sindaca di Empoli Brenda Barnini apre alla possibilità che la Fiorentina possa giocare allo stadio “Castellani” nei due anni di lavori al “Franchi” (sempre che non venga bloccato tutto dall’Europa, ma per ora Palazzo Vecchio va avanti con il progetto), ecco che la società viola fa sapere che è pronta anche a giocare nel suo stadio durante i lavori.

Ma dalla Fiorentina si fa concreta anche la possibilità di restare al Franchi. Come del resto ha chiesto anche una parte della tifoseria. Così andrebbe bene uno stadio con capienza ridotta, trapela dalle stanze viola, come accaduto a Udine durante i lavori di restyling. Un po’ come prospettato dal progetto di Marco Casamonti di Archea, che pensava di lavorare prima su una curva e poi sull’altra. Prevedendone però la distruzione e la ricostruzione. Che invece non è prevista dall’attuale progetto. Lo scrive Repubblica.

