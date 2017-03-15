L’ULTIMA GRANDE BUGIA (?)

Ieri è emersa una novità sconcertante per i tifosi viola riguarda il nuovo stadio di proprietà con annessa cittadella della Fiorentina. Infatti l’investimento totale ammonta a 420 milioni di euro, una cifra interamente messa dalla famiglia Della Valle come confermato anche dal duo Andrea Della Valle e Mario Cognigni il giorno della presentazione ufficiale del progetto a Palazzo Vecchio solo pochi giorni fa.

In quello stesso giorno il presidente viola Andrea Della Valle ha fatto emergere come la proprietà fosse alla ricerca di partner commerciali per la realizzazione del progetto. In quella stessa conferenza, dopo una precisa domanda dell’attento giornalista Stefano Prizio, fu chiesto se la realizzazione del progetto dipendesse o meno dalla presenza di un partner economico con cui “dividere la spesa” di 420 milioni di euro.

La risposta di Cognigni e Della Valle fu chiara: “Se qualora non ci fosse nessun partner commerciale il progetto non sarebbe assolutamente a rischio ma la cifra sarebbe totalmente versata dalla famiglia Della Valle.

Una domanda precisa con una risposta ancora più precisa.

Ma purtroppo la verità è un altra, infatti com’è emerso solo ieri, nella documentazione del progetto presentato al comune di Firenze lo scorso 28 dicembre c’è scritto chiaramente che senza alcun partner commerciale il progetto sarebbe nullo e la Fiorentina si tirerebbe indietro.

Una presa in giro pazzesca. Si spera che questo sia stato solo un fraintendimento e che ci sia una verità nelle parole della proprietà. L’aspetto più grave della vicenda non è quello che senza partner commerciali il progetto andrebbe un fumo per volere della famiglia Della Valle, una scelta che sarebbe anche logica e che si potrebbe anche capire, ma l’aspetto più grave in tutta questa vicenda è che non si è avuto il coraggio di dire la verità in sede di presentazione alla domanda precisa del giornalista ingannando tutti i tifosi. Magari i Della Valle avranno cambiato idea…

Flavio Ognissanti