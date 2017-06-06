Discutibile Fiorentina: alla stessa ora incontro Pioli-tifosi e sfida contro la Juve per lo scudetto primavera

Una scelta che mette i tifosi viola di fronte ad una scelta. Alla stessa ora c'è l'importante sfida scudetto contro la Juventus primavera

Da pochi minuti è ufficiale l'arrivo di Stefano Pioli sulla panchina viola, contratto biennale con opzione sul terzo anno e presentazione ai tifosi alle ore 18 allo Store dello Stadio Franchi. Ma la società viola, facendo questa scelta, ha involontariamente coperto la Fiorentina primavera che proprio domani alla stessa ora, ore 18, sfiderà la Juventus primavera per la semifinale scudetto, partita in diretta su SportItalia. Un peccato per i tifosi viola e per tutti quelli che seguono le vicende della Fiorentina dato che alla stessa ora ci sono due appuntamenti cosi importanti.

Flavio Ognissanti