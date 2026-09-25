Lukaku provoca, Donnarumma non ci sta: sfiorata la rissa nel finale di Italia Belgio

Alta tensione nei secondi conclusivi all’Olimpico tra il portiere azzurro e l’attaccante belga, appena entrato e già preso di mira dal pubblico romano

Italia-Belgio si chiude con un episodio di forte tensione. Dopo la sconfitta degli Azzurri, nei minuti di recupero è andato in scena un acceso confronto tra Gianluigi Donnarumma e Romelu Lukaku, protagonisti di un battibecco che ha rischiato di degenerare.

L’attaccante belga era entrato in campo da pochi minuti e aveva già dovuto fare i conti con l’accoglienza tutt’altro che calorosa dell’Olimpico. Il pubblico romano lo ha infatti accompagnato con fischi sonori, legati al suo passato con la maglia della Roma.

Il gesto di Lukaku fa scattare la reazione

Tutto è nato al termine di un’azione offensiva del Belgio. Lukaku si è rivolto verso Donnarumma e lo ha zittito con un gesto della mano, mostrando contemporaneamente due dita, con un chiaro riferimento al risultato di 2-0 in favore della nazionale belga.

La situazione ha subito attirato l’attenzione dell’arbitro, che si è avvicinato all’attaccante nel tentativo di riportare la calma. Lukaku, però, ha protestato per l’atteggiamento avuto poco prima dal portiere italiano.

A quel punto è intervenuto direttamente Donnarumma. Il capitano azzurro ha raggiunto Lukaku e tra i due il confronto è diventato particolarmente acceso, arrivando anche a un contatto ravvicinato che ha dato per qualche istante la sensazione che la situazione potesse sfociare in uno scontro fisico.

Alla fine gli animi si sono raffreddati e la partita è arrivata al fischio finale senza ulteriori conseguenze. Restano però le immagini di un finale ad altissima tensione, emblematico di una serata amara per l’Italia, battuta 2-0 dal Belgio all’Olimpico. [Foto BELGA MAG/AFP]