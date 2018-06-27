L'UEFA ha comunicato l'esito della sentenza al Milan. Sarà pubblicata nel pomeriggio
Secondo quello che viene riportato dai redattori di Radio Bruno, durante A pranzo col Pentasport, il Milan avrebbe già ricevuto la comunicazione dell'esito della sentenza dall'UEFA. La sentenza dovreb...
A cura di Redazione Labaroviola
27 giugno 2018 13:37
Secondo quello che viene riportato dai redattori di Radio Bruno, durante A pranzo col Pentasport, il Milan avrebbe già ricevuto la comunicazione dell'esito della sentenza dall'UEFA. La sentenza dovrebbe essere, sempre secondo la redazione di Radio Bruno, essere pubblicata dall'organo calcistico europeo nel pomeriggio di oggi. Presto la Fiorentina conoscerà il suo futuro. L'esito della sentenza dovrebbe essere molto negativo per il Milan