L’Udinese è sopra la Fiorentina in classifica ma i tifosi fischiano, Sottil attacca: “Non li condivido”

Se in casa Fiorentina ci si lamenta della contestazione dopo il 12esimo posto, è curioso la situazione in casa Udinese, la squadra di Sottil è in piena lotta per l’Europa ma i tifosi hanno fischiato la squadra dopo il 2-2 interno contro il Sassuolo ma il tecnico Sottil non ci sta e risponde cosi, come riportato da TMW

“Mi sono dispiaciuti, sono una persona che dice sempre quello che pensa: sono ancora convinto che siano un valore aggiunto per noi e rispetto i loro fischi però non li condivido molto. Abbiamo giocato una grande partita tirando 17 volte in porta contro una signora squadra come il Sassuolo. Se la mettiamo che l’Udinese non vince in casa da tempo siamo d’accordo ma bisogna fare un’analisi più generale visto che in termini di classifica stiamo facendo molto meglio rispetto alla scorsa stagione. Ci siamo fatti due gol da soli ma devo fare i complimenti alla squadra per come ha giocato”.

Cosa è venuto meno rispetto a inizio campionato?

“Chiaro che se valuto la partita di oggi i gol sono frutto di errori nostri. Dispiace prendere questi gol perché la squadra è stata in partita sempre. Gli autogol si potrebbero evitare, noi difendiamo in avanti per tenere gli attaccanti avversari lontani dalla porta. Quando entri in un trend mentale di sei vittorie tutto ti viene meglio, abbiamo cercato di mantenere questa mentalità ma se a volte non riusciamo a farlo come oggi è anche per la bravura dell’avversario”.

Sta mancando un po’ di spinta nei finali?

“La squadra ci ha provato fino all’ultimo, l’aspetto mentale incide molto e per me è molto importante. Manca una vittoria che ci permetta di dare continuità. Oggi però abbiamo avuto ottime occasioni, una clamorosa con Lovric. Dobbiamo stare calmi e continuare a lavorare come stiamo facendo. Siamo dispiaciuti perché volevamo vincere però l’Udinese ha 30 punti e dobbiamo continuare il nostro percorso”

