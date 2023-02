Nelle intercettazioni l’ammissione Juventus: “Cosi non siamo dentro i parametri per la Champions”

Spunta anche il nome di Arthur nelle intercettazioni dell’inchiesta sui conti della Juventus. In una telefonata l’ex direttore finanziario Mario Re, come riporta il Corriere della Sera, dichiara: “Ma tu pensa, uno come Arthur, che per farti la plusvalenza Pjanic hai pagato 75 milioni… Cioè era palese no? Che non fosse uno da quella cifra lì”.

Nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto di Torino Marco Gianoglio e dai pm Mario Bendoni e Ciro Santoriello finiscono anche le parole dell’ad Maurizio Arrivabene. “Ci sono cose che mi fanno accapponare un po’ la pelle, ti dirò – c’è in una intercettazione del 19 ottobre 2021, tre mesi e mezzo dopo il suo insediamento – perché poi ci saranno anche delle decisioni da prendere… Una cosa riguarda i parametri Uefa… Perché dai calcoli che abbiamo fatto noi siamo assolutamente fuori dai parametri, però può essere che ci siamo persi qualcosa”.

Nei documenti anche una telefonata di Cherubini che difende la linea societaria: “E’ un tema talmente delicato stabilire il valore di un calciatore, a distanza di anni che lo faccio non è facile, però purtroppo siamo entrati l’anno scorso nel mirino per avere fatto una serie di operazioni cessioni determinate anche da acquisti, da scambi, e quindi sembrava che fossero operazioni così costruite più su valori economici che non su tecnici. In realtà abbiamo fatto delle operazioni interessanti anche dal punto di vista tecnico”. Lo riporta la Gazzetta

LO SFOGO DI ADANI