Lotito furioso: “Dovevi far lanciare la palla” Sarri: “Se non ti sta bene il mio calcio riprenditi Pioli”

Faranno certamente discutere, se verificate, queste parole riportate dal Messaggero circa uno scambio di battute tra Claudio Lotito, presidente della Lazio, e Maurizio Sarri, allenatore dei biancocelesti. Secondo la ricostruzione del quotidiano, il battibecco tra i due avvenuto nello spogliatoio nel dopo Lazio-Milan, sarebbe più o meno di questo tenore: Lotito si sarebbe lamentato del gioco sempre palla a terra dei suoi dicendo: “Avete visto il Milan? Mica è vietato lanciare”. L’allenatore avrebbe risposto stizzito: “Questo è il mio calcio, se non ti sta bene riprendi Pioli”. Uno scambio di pensieri a caldo che può lasciare strascichi? Finora non trapela nulla, certo è che non arrivano news sul rinnovo di contratto di Sarri che langue da mesi. Lo riporta Eurosport

