Longari (Sportitalia): "Si riapre la pista Nzola per il Cagliari, l'attaccante è in uscita dalla Fiorentina"

Secondo Gianluigi Longari, l'attaccante della Fiorentina Nzola potrebbe approdare al Cagliari, restando così in Serie A

Nzola e la Fiorentina sono destinati a lasciarsi dopo una sola stagione. Questo, ormai, non è più un mistero, dal momento che il nuovo allenatore viola Palladino non lo ha mai fatto allenare in gruppo al Viola Park e non lo ha nemmeno convocato per la tournée inglese. Nei giorni scorsi si erano fatte avanti alcune società di bassa classifica in Serie A, ma il nodo principale riguarda lo stipendio del calciatore angolano. Secondo quanto riportato da Longari (Sportitalia), nelle scorse ore si è riaperta la pista che porterebbe l'attaccante al Cagliari, pista da seguire molto attentamente nei prossimi giorni. A prescindere dalla trattativa coi sardi, Nzola resta in uscita dalla Fiorentina.

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