Lo strano caso di Amrabat, la Fiorentina potrebbe farlo arrivare a Firenze dal 30 giugno

di Flavio Ognissanti

Amrabat è uno dei gioielli di questo campionato, vederlo giocare dopo la sosta causa Covid in Verona-Cagliari è stato un piacere per gli occhi. Una vera e propria macchina da guerra. Il calciatore marocchino è un giocatore della Fiorentina da gennaio ed è in prestito al Verona fino al 30 giugno.

Ad oggi la Lega Calcio ha lasciato in mano alla società il destino dei giocatori in prestito secco o con contratto in scadenza al 30 giugno. Nel caso di Amrabat, si tratta di un prestito secco da parte della società viola a quella veneta. Ergo, se le due società non troveranno un accordo Amrabat sarà costretto a non potere più giocare con la maglia del Verona dal 30 giugno in poi.

Uno dei problemi è anche l’ingaggio del giocatore, al Verona Amrabat percepisce 300 mila euro a stagione, con la Fiorentina invece ha firmato un contratto salariale che prevede 1,8 milioni di euro a stagione. Una bella differenza. Chi pagherà lo stipendio ad Amrabat dal 30 giugno in poi? Verona o Fiorentina? Interrogativi a cui le due squadre devono trovare una risposta.

Fino ad ora questo accordo ancora non c’è stato, al contrario di quello che è avvenuto tra Inter e Fiorentina per i rispettivi prestiti di Biraghi e Dalbert. Le due società hanno prolungato i prestiti fino alla fine del campionato in corso. Ma la stessa cosa, fino a questo momento, non è avvenuta tra Verona e Fiorentina.

Nella migliore delle ipotesi per l’ambiente viola, il Verona potrebbe anche essere una concorrente per un posto in Europa League, quindi la possibilità della Fiorentina di togliere ad una diretta concorrente il suo giocatore più forte potrebbe essere una scelta strategica non indifferente.

Tutto può succedere, mancano otto giorni alla fine del prestito. Riusciranno a trovare un accordo? Ai posteri…