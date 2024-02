Lo scopritore di Parisi: “Condividere la stessa posizione di Biraghi è dura ma deve stare tranquillo”

Roberto Filarmonico, scopritore e allenatore del terzino ai tempi dell’Avellino ha così parlato di Parisi a il Corriere dello Sport: “L’Empoli sapeva innanzitutto di comprare un calciatore in grado di portarlo nella massima serie. E poi era conscio di fare un investimento per il futuro, prendendo un prospetto di sicuro avvenire che avrebbe garantito delle entrate economiche notevoli. Non c’è dubbio che condividere la stessa posizione del capitano è dura – afferma ancora Filarmonico – Ma lui può stare tranquillo perché quando è stato chiamato in causa ha fatto bene. Poi la piazza di Firenze è importante e il tecnico ha delle esigenze di un certo tipo, che se soddisfatte da Biraghi ti lasciano per forza meno spazio”.

