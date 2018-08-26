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LIVE: Gerson incontenibile serve un cioccolatino per Chiesa che non sbaglia 4-0 viola al 26'

Che Fiorentina! Gerson letteralmente incontenibile fa un break in mezzo al campo che lo porta al limite dell'area il brasiliano però non calcia, sceglie l'assist per Chiesa che riesce a battere Seculi...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
26 agosto 2018 21:46
LIVE: Gerson incontenibile serve un cioccolatino per Chiesa che non sbaglia 4-0 viola al 26' - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Che Fiorentina! Gerson letteralmente incontenibile fa un break in mezzo al campo che lo porta al limite dell'area il brasiliano però non calcia, sceglie l'assist per Chiesa che riesce a battere Seculin sul primo palo . 4-0 dunque al 26' con una bellisima Fiorentina.

Gabriele Caldieron

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