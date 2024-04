Lite Italiano-Nico Gonzalez? No, l’argentino si stava sfogando con l’allenatore per un errore di Parisi

Nel secondo tempo di Fiorentina-Genoa c’è stato uno scambio di battute acceso tra Nico Gonzalez e Vincenzo Italiano. In un primo momento qualcuno ha pensato si trattasse di un diverbio tra i due ma in realtà le cose sono andate diversamente. Pochi secondi prima, in un’azione manovrata della squadra viola, nel giro palla sulla catena di sinistra, Parisi non ha dato un pallone di prima intenzione a Nico Gonzalez che sarebbe stato solo nell’uno contro uno in area di rigore, il terzino ex Empoli ha impiegato troppo per dare la palla facendo tantissimi tocchi e facendo dunque riposizionare la difesa genoana scatenando l’ira plateale dell’argentino che subito dopo è andato a lamentarsi anche con il tecnico Italiano. Dalle immagini delle telecamere si vede solo il confronto tra Nico e Italiano e quindi qualcuno ha pensato che si trattasse di una questione tra i due ma cosi non è.

