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L'intermediario di Vlahovic: "Mai alla Juve a giugno. La tempistica ha fatto la differenza"

Il retroscena dell'intermediario Ludovico Spinosi sul trasferimento di Vlahovic alla Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 marzo 2022 21:38
L'intermediario di Vlahovic: "Mai alla Juve a giugno. La tempistica ha fatto la differenza" -
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L'intermediario di Vlahovic: "Mai alla Juve a giugno. La tempistica ha fatto la differenza"

Ludovico Spinosi, intermediario collaboratore di Ristic in Italia, ha parlato così del trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus ai microfoni di Calciomercato.it. Ecco le sue parole: "Se si fosse arrivati a giugno non sarebbe andato alla Juventus perché poi sarebbero arrivate le grandi d'Europa. È la tempistica che ha fatto la differenza. Concretamente in Italia si è mossa solo la Juventus, magari le altre avranno fatto qualche chiacchierata ma erano spaventate dalle richieste della Fiorentina"

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