L'Inter vuole fare il regalo a Conte, pronto l'assalto a Chiesa. Ma la Juventus...

Secondo Il Corriere dello Sport in edicola oggi, manca poco alla firma di Antonio Conte con l’Inter e il club nerazzurro vorrebbe regalare al tecnico una pedina di spessore come Federico Chiesa. I dir...

Secondo Il Corriere dello Sport in edicola oggi, manca poco alla firma di Antonio Conte con l’Inter e il club nerazzurro vorrebbe regalare al tecnico una pedina di spessore come Federico Chiesa. I dirigenti nerazzurri sono al lavoro con il club viola e il padre procuratore del ragazzo, ma la concorrenza è forte: soprattutto da parte della Juventus. In più Conte avrà un attaccante di spessore per sostituire il partente Mauro Icardi: in questo caso i nomi sono quelli di Edin Dzeko e Romelu Lukaku