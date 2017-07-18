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L'Inter tratta con il procuratore di Vecino. Intanto a Moena: "Resta a Firenze, a Milano c'è la nebbia"

Proseguono i contatti a Milano tra il procuratore del calciatore Lucci e i dirigenti dell'Inter. Ma da Moena è iniziata l'opera di convincimento

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2017 18:04
L'Inter tratta con il procuratore di Vecino. Intanto a Moena: "Resta a Firenze, a Milano c'è la nebbia" - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Vecino
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Vecino
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Inter-Vecino, contatti sempre in corso. Domani le parti dovrebbero riavvicinarsi, con un nuovo possibile incontro tra Lucci e i nerazzurri, che stanno riflettendo sui 24 milioni della clausola, ma filtra comunque ottimismo. Questo è quanto riporta Tuttomercatower. Intanto da Moena i tifosi viola hanno detto dagli spalti al calciatore: "Resta a Firenze, a Milano c'è la nebbia"

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