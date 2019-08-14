L'Inter prova a superare la Juve per avere Chiesa nel 2020. Spiraglio d'apertura da parte del giovane

L'Inter vuole sorpassare la Juventus e garantirsi nel futuro Federico Chiesa. Da tempo il giovane aveva un accordo con i bianconeri poi ora trapela una specie di apertura ai colori nerazzurri. Secondo...

L'Inter vuole sorpassare la Juventus e garantirsi nel futuro Federico Chiesa. Da tempo il giovane aveva un accordo con i bianconeri poi ora trapela una specie di apertura ai colori nerazzurri. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport l'Inter pensa di potersi inserire per prendere Chiesa visto che la volontà di Commisso è trattenerlo almeno un anno. Crede anche nella disponibilità da parte di papà Enrico di considerare la proposta nerazzurra. L'accordo con il quale Fede era vincolato alla Juve è decaduto. Il giovane vuole comunque fare un salto di qualità. Attualmente il presidente viola lo valuta 70 milioni, costo che potrebbe oscillare in base al rendimento e all'asta eventuale tra le due squadre. I dirigenti interisti sanno che l'offerta da proporre al giovane non può discostarsi troppo da quella juventina.