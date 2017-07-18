L'INTER PAGA LA CLAUSOLA PER VECINO DI 24 MILIONI. ORA TOCCA SOLO AL CALCIATORE DECIDERE SE RIMANERE O ANDARE VIA

Vecino è davvero vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. La società nerazzurro ha deciso di pagare la sua clausola

Quello che molti avevano paura accadesse è accaduto, l'Inter ha deciso di pagare la clausola di rescissione inserita nel contratto di Matias Vecino, un prezzo di 24 milioni inserita proprio dalla Fiorentina. Il direttore generale Sabatini insieme al direttore sportivo nerazzurro Ausilio ha scelto il centrocampista viola per rinforzare il centrocampo di Luciano Spalletti. Adesso tutto passa nelle mani del calciatore che deve decidere se accettare o meno la destinazione milanese o rimanere a Firenze dove Stefano Pioli sta puntando fortemente su di lui come dimostrano i lunghi incontri tra il tecnico e il mediano uruguaiano.