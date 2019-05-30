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L'Inter e la prima offerta per Chiesa, 50 milioni più Karamoh. È duello tra Juventus e nerazzurri

L'Inter ha fatto pervenire una proposta alla Fiorentina per Federico Chiesa. Cinquanta milioni di euro più il cartellino di Yann Karamoh, ala che in questa stagione ha giocato - seppur in prestito - c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 maggio 2019 11:58
L'Inter e la prima offerta per Chiesa, 50 milioni più Karamoh. È duello tra Juventus e nerazzurri - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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L'Inter ha fatto pervenire una proposta alla Fiorentina per Federico Chiesa. Cinquanta milioni di euro più il cartellino di Yann Karamoh, ala che in questa stagione ha giocato - seppur in prestito - con il Bordeaux. Il francese nei mesi scorsi è stato nel mirino dei viola ed è un profilo gradito, al di là di qualche bizza caratteriale che ne ha caratterizzato la stagione in Francia.

Il primo colpo è andato a vuoto, ma c'è da essere sicuri che l'Inter proverà ancora a affondare il colpo, magari cambiando le carte in tavola. Per ora Chiesa preferirebbe un trasferimento alla Juventus, ma l'Inter sta mettendo la freccia.

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