L'indiscrezione di Labaroviola prende corpo: Boateng vicino al vestire il viola. Maxi operazione con il Sassuolo?

Di Gabriele CaldieronLo avevamo scritto con largo anticipo il 2 Luglio: "Il Sassuolo mette sul piatto Kevin Prince Boateng" (CLICCA QUI PER LEGGERE). La trattativa che ci risultava era quella che in u...

Di Gabriele Caldieron

Lo avevamo scritto con largo anticipo il 2 Luglio: "Il Sassuolo mette sul piatto Kevin Prince Boateng" (CLICCA QUI PER LEGGERE). La trattativa che ci risultava era quella che in un asse con i neroverdi avrebbe portato Simeone lontano da Firenze proprio in direzione Sassuolo, possibilità che al momento sembra in standby ma pronta a riprendere quota quando la Fiorentina prenderà l'attaccante titolare.

Insomma: fa davvero piacere che più stimati colleghi, carta stampata, televisioni ed intermediari di mercato parlino dopo 27 giorni di ciò che ci risultava. Poco fa Gianluca Di Marzio (per dirne uno dei tanti) ha scritto sul proprio sito che presto ci sarà un incontro con gli emiliani sia per Lirola che, appunto, per Boateng.

Il ghanese avrebbe un'altra offerta, quella dell'Eintracht Francoforte dove nel caso sarebbe un ritorno, ma la Fiorentina lo stuzzica di più sia a livello di campionato in generale, sia per vicinanza alla sua bellissima Melissa Satta, sia per una ragione tecnica. Il suo attuale ingaggio da 1mln di euro a stagione per il classe '87 è assolutamente alla portata dei viola.

Il costo del cartellino dovebbe aggirarsi intorno ai 5mln per l'acquisto a titolo definitivo, che messi insieme a Lirola per il Sassuolo sarebbero complessivamente 18-20. Non male.

Lo scrivevamo e lo ridiciamo: da ciò che si vocifera Commisso vorrebbe un “nome” se non più di uno per via delle campagne pubblicitarie americane. Boateng può essere uno di quei nomi un po' ammiccanti.

Lo definivamo un Pour parler adesso è trattativa reale. Boateng vestirà il viola?