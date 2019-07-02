Asse con il Sassuolo? I neroverdi mettono sul piatto Boateng per Simeone. Ai viola piace Duncan. L'ex Milan può interessare perchè...

Che Giovanni Simeone sia in uscita dalla Fiorentina non è certo una novità, o meglio, partirà solo con le giuste condizioni economiche. Il giocatore classe '95 è stato pagato 18mln dai viola che ne vo...

Che Giovanni Simeone sia in uscita dalla Fiorentina non è certo una novità, o meglio, partirà solo con le giuste condizioni economiche. Il giocatore classe '95 è stato pagato 18mln dai viola che ne vorrebbero realizzare almeno 12/15 cash. Il Sassuolo nelle settimane scorse si era fatto avanti per lui ma il Cholito non avrebbe, almeno di primo impatto, gradito la destinazione neroverde.

Ecco perchè un nome in contropartita potrebbe essere quello di Kevin Prince Boateng il ghanese classe '87, ha un contratto con il Sassuolo fino al 2021 con ingaggio di 1mln a stagione. Ricorderete il suo curioso passaggio a Gennaio a Barcellona con il quale ha disputato 4 reti tra campionato e Coppa del Re non realizzando alcuna rete così come curiose sono state le parole rilasciate proprio ieri dall' A.D. della società emiliana Carnevali:

"Boateng? Non credo lo rivedremo al Mapei Stadium il Barcellona lo dovrebbe riscattare per poi girarlo in prestito ad altre squadre in Liga".

Un bluff, perchè il giocatore invece è stato rispedito al mittente, forse troppi gli 8 milioni richiesti per il suo cartellino.

Buona invece la stagione con la squadra di De Zerbi, calcisticamente innamorato di "Prince" e restio ad una cessione poichè lo ha utilizzato 13 volte da "falsonueve". Scelta che aveva portato in cascina 4 reti. E si sa, a Vincenzo Montella la soluzione di giocare senza punta piace da sempre.

Un o stop alla fine di novembre per via di un infortunio prima del passaggio appunto, in blaugrana.

E che c'entra la Fiorentina? Da ciò che si vocifera Commisso vorrebbe un "nome" se non più di uno per via delle campagne pubblicitarie americane. Boateng può essere uno di quei nomi un poì ammiccanti in vista anche della tournée targata U.S.A. Il nome però che gradirebbe la società viola sarebbe quello di Duncan centrocampista tutto muscoli con il vizio del gol.

Aggiungiamo: ad oggi una vera e propria trattativa non è stata intavolata, ma è un semplice pour parler. Seguiranno sviluppi?