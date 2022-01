Lezione di Italiano: “Chi va piano perde, abbiamo fatto 0-0 con il Montevarchi, figurati con il Torino”

Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Napoli-Fiorentina, Vincenzo Italiano è tornato a parlare anche della figuraccia contro il Torino, queste le sua parole e la sua analisi:

“Nel calcio chi va piano perde, chi va più lento dell’avversario perde, chi non legge in anticipo le situazione perde, chi perde i duelli non vince le partite, chi va a due all’ora non vede una palla, è la verità, siamo sotto ritmo, senza temperamento e senza voglia. All’andata abbiamo fatto vedere quello che ha fatto vedere il Torino e abbiamo vinto, questa è l’analisi della partita ma non è la filosofia di Vincenzo Italiano, in questo sport se vai piano non vinci, contro qualsiasi avversario, abbiamo pareggiato zero a zero con il Montevarchi in amichevole perchè andavamo piano, figuriamoci se non perdi contro il Torino” conclude Italiano. Ecco il video

IL RETROSCENA DI BUSO SU KOKORIN