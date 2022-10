“L’Europa è già andata, non avrei mai preso Jovic. Cabral non è da Fiorentina, lo hanno capito tutti”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno il giornalista Alessandro Bocci ha espresso il suo parere sul momento della Fiorentina dopo dieci giornate di campionato: “Credo che dieci giornate di campionato siano già un importante fetta e la classifica sia già formata. O la Fiorentina fa una grande impresa di rimonta oppure l’obiettivo europeo è già andato. I viola lotteranno per la parta medio-bassa della classifica. Una squadra che ha bisogno di punti e va a fare quel primo tempo a Lecce non può fare i miracoli. Non penso che si sia rotto il giocattolo di Italiano. Spero che lui possa riprendere in mano la situazione e tornare a far bene. La mancanza dei giocatori fondamentali si è sentita. La difesa con Milenkovic è più attenta e ordinata. Gonzalez è un calciatore di enorme importanza per le dinamiche in attacco”.

JOVIC-CABRAL “Io non l’avrei preso. Non perché non creda in lui, ma perché non avrei fatto la scelta di puntare su due scommesse. L’unica cosa che abbiamo capito tutti è che Cabral non fa per noi. Senza Torreira e senza Vlahovic questa squadra è stata enormemente indebolita”.

INTER “L’Inter sembra aver ritrovato il piacere di stupire. Mi sembra diversa, che possa fare ancora più male a questa Fiorentina, perché difende bassa e riparte in contropiede”.