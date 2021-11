L’Empoli lascia un tombino arrugginito aperto a bordo campo e Zurkowski si fa molto male

Al 37′ del primo tempo della partita tra Empoli e Fiorentina, il centrocampista polacco dell’Empoli Zurkowski (di proprietà della Fiorentina) non è riuscito a frenare la sua corsa ed è andato a sbattere contro un tombino arrugginito aperto che era a bordo campo facendosi molto male come si vede dalle immagini mostrate, i primi a soccorrerlo sono stati i difensori viola Quarta, Biraghi e il portiere Terracciano che hanno capito subito la gravità dell’impatto. È rientrato in campo, ma dopo pochi minuti ha chiesto il cambio perchè il dolore era troppo forte.

IL MORALE A TERRA DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA A FINE PARTITA, IN POCHI DAI TIFOSI