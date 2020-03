A causa del Coronavirus, le compagnie aeree come l’American Airlines sono state costrette a sospendere i voli per Milano. Questo effetto incide anche sul ritorno in Italia di Rocco Commisso che era in programma per la prossima settimana. Il condizionale però è d’obbligo perchè nonostante la sua volontà di tornare a Firenze non è da escludere che si costretto ad annullare il suo viaggio. Questo diverrebbe un problema visto che il presidente viola ha diverse questioni in sospeso dalla vicenda stadio ai rinnovi di Chiesa e Vlahovic. Lo riporta il Corriere Fiorentino.