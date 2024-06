Le visite mediche di Kean con la Fiorentina verranno fatte entro il weekend. Lo ha voluto Palladino

Moise Kean alla Fiorentina, ci siamo. L’idea delle parti, Juventus e appunto Fiorentina, era appunto quella di definire l’operazione a stretto giro di posta, quindi entro la fine del mese di giugno. Cercato già a gennaio dai viola e proprio dal Monza di Palladino, Kean negli ultimi giorni si era avvicinato sempre più al trasferimento in riva all’Arno, anche se le ultime tessere del puzzle come detto sono state messe al proprio posto soltanto in queste ore.

Una trattativa non semplice, la cui conclusione positiva è arrivata anche grazie al lavoro dell’agente Lucci che ha contribuito affinché si trovasse l’accordo tra i due club in tempi brevi. Dunque, quali sono le cifre dell’operazione? La Fiorentina sborserà alla Juventus 13 milioni di euro più 5 di bonus (di cui 3 facilmente raggiungibili). All’attaccante classe 2000 un ingaggio da 2.2 milioni di euro e un contratto di cinque anni. E con la fumata bianca arrivano anche le visite mediche, programmate entro il weekend.

Il tema del centravanti, peraltro, è stato toccato anche dallo stesso Palladino nella recente conferenza stampa di presentazione: “Ribadisco, con la società c’è sintonia e confronto quotidiano, anche più volte al giorno. Sappiamo bene dove mettere qualcosa, l’attaccante che fa gol determina. E so bene che a Firenze sono passati attaccanti di un certo valore: cercheremo di fare il meglio sul mercato. Poi spero che qualcosa possa arrivare…”. Lo scrive TMW

