Dalla Turchia: “La Fiorentina per prendere Zaniolo offre al Galatasaray il cartellino di Amrabat”

Secondo quanto riportato da media turchi, per prendere Zaniolo la sfida tra Atalanta e Fiorentina è ufficialmente aperta. Il club viola mette sul piatto anche il cartellino di Amrabat per raggiungere la quotazione che il club turco ha dato al calciatore, ovvero 20 milioni. Sempre secondo quanto riportano in Turchia, l’Atalanta avrebbe offerto un prestito oneroso di 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 15 milioni che diventa obbligo a determinate condizioni.

Galatasaray, Atalanta’nın Zaniolo için yaptığı 5 milyon Euro kiralama + 15 milyon Euro şartlı satın alma opsiyonlu teklifini reddetti. Fiorentina’nın teklifi: Sofyan Ambarat + bir miktar bonservis bedeli. (Fanatik – @burakozdemr) pic.twitter.com/oEDd3ceh4Z — Forza Cimbom (@forzacimbomtr) June 27, 2024

IL RETROSCENA DEL CORRIERE DELLA SERA